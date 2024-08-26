Üye Girişi
Haberler

Ordu Fatsa'daki Gaga Gölü, 100 bin kişiyi ağırladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yapılan iyileştirme çalışmalarının ardından turizme açılan Gaga Gölü, bugüne kadar yaklaşık 100 bin kişiyi ağırladı. Göl, fotoğraf platformları, piknik masaları ve seyir terasıyla turistlerin tercih ettiği bir mekan haline geldi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yapılan iyileştirme çalışmalarının ardından 3 ay önce turizme açılan Gaga Gölü, bugüne kadar yaklaşık 100 bin kişiyi ağırladı.

Doğal sit alanı olarak koruma altına alınan Gaga Gölü, Büyükşehir Belediyesince çevresinde yürütülen çalışmaların ardından mayıs sonunda turizme açıldı.

İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafesindeki göl, fotoğraf platformları, piknik masaları, seyir terasıyla yerli ve yabancı turistlerce tercih edilen mekanlar arasında yerini aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AA muhabirine, Gaga Gölü'nün 65 dönümlük bir alanda bulunduğunu söyledi.

Gaga Gölü'nün daha önce herkesin bakıp geçtiği, sıradan ve basit gördüğü bir alan olduğunu belirten Güler, "Biz gölün önce dip temizliğini yaptık, ardından etrafını yeniden düzenledik. Gaga Gölü'nü mutlaka gidilmesi ve görülmesi gereken bir yere dönüştürdük." dedi.

Güler, gölü 3 ayda yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiğini kaydederek, gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Alanda 35 metrelik iskele kurduklarını ifade eden Güler, "Fotoğraf stüdyosu tarzında bir bölüm yaptık, ayrıca 95 ağaç diktik. Piknik masaları, seyir terası ve aydınlatmalar ile burayı halkın yararlanabileceği bir mesire alanına dönüştürdük." diye konuştu.

Güler, Ordu'da turizm destinasyonlarının sayısını artırmak istediklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu kapsamda göreve geldiğimiz günden bu yana Ünye Çamlık, Altınordu Durugöl Tabiat Parkı, Gülyalı Turnasuyu Kordon, Karadeniz'in en yüksek seyir terası Yoroz, Ihlamur ve Erguvan Parkları, Büyük Melet Projesi, Çamlı Köşk, Cumhuriyet Engelsiz Parkı, Tayfun Gürsoy Parkı, Fatsa Bolaman ve Fatsa Yalıköy Park'ı halkın keyifle vakit geçirebileceği yaşam alanına dönüştürdük. Buralar her gün yüzlerce insanın ziyaret ettiği turizm merkezine dönüştü. Turizm yatırımlarımız devam edecek."

Kaynak: AA / Güncel

Fatsa ordu Çevre Yerel Haberler Turizm Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Güç Yüzükleri 2. sezon ne zaman? Güç Yüzükleri 2. sezon yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 26 Ağustos Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Galatasaray Young Boys hakemi nereli? Galatasaray Young Boys rövanş maçı hakemi kim, adı ne? Galatasaray Young Boys maçını hangi kanal veriyor? Galatasaray Young Boys Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi, nereden izlenir? Kurtuluş Kuş kimdir? Kurtuluş Kuş hayatı ve biyografisi! Kurtuluş Kuş kaç yaşında, nereli? 26-27 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Niran Ünsal kimdir? Niran Ünsal hayatı ve biyografisi! Niran Ünsal kaç yaşında, nereli? Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 26 Ağustos Pazartesi çeyrek altını hangi gelin aldı? 26-27 Ağustos bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Recep İvedik 6 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik 6 filmi ne zaman, nerede çekildi? Aloe vera bitkisi evde nerede durmalı, nasıl bakılır? Aloe vera jelinin faydaları neler, nasıl kullanılır? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bergama, Çeşme, Foça 26-27 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi! A101 AKTÜEL KATALOĞU 24- 30 AĞUSTOS A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! Şabaniye filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Şabaniye filmi ne zaman, nerede çekildi? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Pendik, Sultanbeyli, Esenler 26-27 Ağustos İstanbul su kesintisi listesi! BİM 27-30 AĞUSTOS 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? Görümce filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Görümce filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Karatay, Kulu, Kadınhanı 26-27 Ağustos 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Aksu, Gazipaşa, Finike 26-27 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Sarıçam, Kozan, Karataş 26-27 Ağustos 2024 Adana su kesintisi listesi!
title