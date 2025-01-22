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Ordu Emniyet Müdürü Acar, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Ordu Emniyet Müdürü Acar, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Ordu İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, Anadolu Ajansı'nın 2024'e damga vuran olaylar ve yaşam fotoğraflarını kapsayan 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceleyip oy verdi.

Ordu İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Acar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Yaşam" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" karesini seçen Acar, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Adsız Günebakan'ın "Armut piş", "Haber"de Ali Jadallah'ın "Evi terk ederken", "Günlük Hayat"ta Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" ve "Spor"da Samir Jordamovic'in "Gece atlayışı" fotoğraflarına oy verdi.

Acar, AA çalışanlarını başarılarından dolayı tebrik etti.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
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