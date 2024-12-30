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Ordu'dan Suriye'ye 4 Tır Insani Yardım Uğurlandı

Ordu'dan Suriye'ye 4 Tır Insani Yardım Uğurlandı
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Ordu'da İl Müftülüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle hazırlanan insani yardım malzemesi taşıyan 4 tır, 'Halep'te İnsanlık Ölmesin' kampanyası kapsamında Suriye'ye uğurlandı. Türkiye Diyanet Vakfı yetkilileri, yardımların devam edeceğini açıkladı.

Ordu'da İl Müftülüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı Türk Diyanet Vakfı Ordu Şubesinin işbirliğiyle hazırlanan insani yardım malzemesi taşıyan 4 tır, Suriye'ye uğurlandı.

"Halep'te İnsanlık Ölmesin" kapsamında temin edilen gıda maddelerinden oluşan 4 tır insani malzemelerinin Suriyelilere ulaştırılması için Ordu İl Müftülüğü bahçesinde program düzenlendi.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Recep Şükrü Balkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayırsever vatandaşlar ve kurum personelince yapılan bağışlarla alınan 4 tır insani yardım malzemesinin Suriye'nin Halep şehrine ulaştırılacağını söyledi.

Balkan, Türkiye'nin tarihten bugüne kadar mazlum ve mağdur coğrafyaların yardım eli konumunda bulunduğunun altını çizerek, "Son dönemde yaşadığımız ve herkesçe malum olan Suriye ile ilgili konuda tekrar çok büyük ve güzel bir organizasyonu gerçekleştirmek üzere Türkiye Diyanet Vakfı Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler de bu konuda üzerimize düşen vazifeyi en üst seviyede yerine getirmek için gayret ediyoruz." dedi.

Hayırseverlere teşekkür eden Balkan, bundan sonra da yardımların devam edeceğinin altını çizdi.

Vali Muammer Erol'un da katıldığı programda konuşmaların ardından tırlar dualar eşliğinde Suriye'nin Halep şehrine uğurlandı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
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