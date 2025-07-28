Ordu'daki Silahlı Saldırıda Bir Zanlı Tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 14 Temmuz'da Kaledere Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğrayan İ.K. ile seken kurşunlardan Y.F. ve C.K'nin yaralanmasına ilişkin polis ekipleri çalışmasını sürdürdü.

Ekipler, Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenledikleri operasyonda zanlılar H.K. (14), İ.K. ve Y.E'yi gözaltına aldı.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K, saldırıyı gerçekleştirdiği gerekçesiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıya yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan diğer 2 kişinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.