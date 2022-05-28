Ordu'daki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı - Haberler

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Ordu'daki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

AA - Hacer Öztürk - Güncel
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Ordu'daki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobil içinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobil içinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Kaledere Mahallesi'nde seyreden Anıl M'nin kullandığı 52 EM 115 plakalı otomobile, 2 şüpheli tarafından tabancayla ateş edildi.

Anıl M'nin de üzerindeki silahla karşılık verdiği olayda, otomobilde bulunan Metin T. ve sürücü yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan zanlılar O.Ö. ve N.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Hacer Öztürk - Güncel

Otomobil Polis Ünye Ordu Güncel Haberler

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