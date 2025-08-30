Ordu'daki Patpat Kazasında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Ordu'da meydana gelen patpat kazasında hayatını kaybeden Yusuf, Ayşe, Güler Tunçel ve Burak Asaf Çimen için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeler, aile mezarlığında yan yana defnedildi.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Ordu'daki patpat kazasında hayatını kaybeden Yusuf Tunçel, Ayşe Tunçel, Güler Tunçel ve Burak Asaf Çimen için İnkur Mahallesi'ndeki Kerimoğlu Camisi'nde bugün ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeler, aynı mahalledeki aile mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Yaralı Nurten Tunçel'in Ordu Devlet Hastanesi'nde, Onur Tunçel'in Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde, Uhud Ali Çimen'in ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
