Ordu'daki Kurul Kayalıkları &quot;doğal sit alanı&quot; ilan edildi - Haberler

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Ordu'daki Kurul Kayalıkları "doğal sit alanı" ilan edildi

AA - Sefa Şahin - Güncel
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Ordu'daki Kurul Kayalıkları 'doğal sit alanı' ilan edildi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yer alan Kurul Kayalıkları, doğal sit-nitelikli koruma alanı, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescil edildi.

ALTINORDU, ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde yer alan Kurul Kayalıkları, doğal sit-nitelikli koruma alanı, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescil edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün, Ordu ve Kütahya'daki bazı yerlerin tabiat varlığı ve doğal sit alanı kabul edilmesine ilişkin ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tescillenen alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilanlara göre, Altınordu'daki Kurul Kayalıkları, doğal sit-nitelikli koruma alanı, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescillendi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Elmaağacı köyünde yer alan Naldöken Mağarası da "tabiat varlığı, B grubu mağara" olarak kabul edildi.

AA / Sefa Şahin - Güncel

Altınordu, Kütahya, Gazete, Ordu, Güncel, Haberler

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