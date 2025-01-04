Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ocak ayı içerisinde en düşük emekli maaşı konusunda çalışma yapacağız
Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama
Öcalan, PKK'ya silah bırakma çağrısı yapacak mı? Ahmet Türk'ten açıklama
Öcalan silah bırakma çağrısı yapacak mı? Ahmet Türk yanıtladı
Cemil Tugay'dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi
Buz gibi havada hakkını arayan işçileri parmak sallayarak tehdit etti
Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak
Karatay hakim karşısına çıkıyor! Hakkındaki iddia çok vahim

Ordu'daki İlkokul Öğrencilerinden Skolyoz Hastası İçin Destek Kampanyası

Ordu'daki İlkokul Öğrencilerinden Skolyoz Hastası İçin Destek Kampanyası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da ilkokul öğrencileri, skolyoz hastası Tuğba Tınkır'ın ameliyat masraflarını karşılamak amacıyla yardım kampanyası başlattı. Öğrenciler, satışlarını düzenleyerek topladıkları paralarla katkı sağlamakta.

Ordu'da ilkokul öğrencileri, skolyoz (omurga eğriliği) hastası Tuğba Tınkır'ın ameliyat masrafları için başlatılan kampanyaya destek verdi.

Fatsa ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Tınkır, AA muhabirine, doğuştan skolyoz hastası olması nedeniyle daha önce iki kez ameliyat edildiğini söyledi.

Operasyonlara rağmen omurgasının eğilmeye devam ettiğini anlatan Tınkır, bu nedenle de bir ameliyat daha olması gerektiğini ifade etti.

Tınkır, ameliyatın hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Ameliyat masrafı 3 milyon lira. Bu yüzden Valilik onaylı bir kampanya başlattık. Kampanya dahilinde masrafın bir çoğunu destekler sayesinde toparladık. 100 bin liraya daha ihtiyacımız var." dedi.

İlkokul öğrencilerinin kendisine destek olmak için oyuncaklarını ve kitaplarını sattığını belirten Tınkır, hem çocuklara hem de onları duyarlı bir şekilde yetiştiren ailelerine teşekkür etti.

Kampanya boyunca kendisini yalnız bırakmayan ve destek olan herkese teşekkür eden Tınkır, "Sağlığıma kavuşabilmem için son bir adım kaldı. Bu süreçte desteğe ihtiyacım var. Şimdiden herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Valilik onayıyla 23 Eylül'de yardım kampanyasının başladığını dile getiren Tınkır, 21 Ocak'taki ameliyat tarihine kadar eksik kalan kısmı tamamlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

İlkokul 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Uygar Deniz Bektaş, kampanya için arkadaşlarıyla oyuncak ve kitaplarını satarak katkı sağladıkları için memnun olduklarını aktardı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
img

Nejat İşler'in sarhoş halde verdiği röportaj tepki çekti
img

Buz gibi havada hakkını arayan işçileri parmak sallayarak tehdit etti
img

Ünlü otomotiv firması Türkiye'ye gelmekten vazgeçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuğçe Tayfur babasının cenazesine katılamayacak
Küs olduğu babasının cenazesine katılamayacak
Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
Ali Erbaş'ın kızının Gassal dizisi için yaptığı yorum tepki çekti
Ali Erbaş'ın kızının Gassal dizisi için yaptığı yorum tepki çekti
Nejat İşler'in sarhoş halde verdiği röportaj tepki çekti
Nejat İşler'in sarhoş halde verdiği röportaj tepki çekti
Ünlü otomotiv firması Türkiye'ye gelmekten vazgeçti
Ünlü otomotiv firması Türkiye'ye gelmekten vazgeçti
Alanyaspor'a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü
Alanyaspor'a yenildi, dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü

Son Dakika Haberleri

Ankara elektrik kesintisi! 4 Ocak Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 4 Ocak Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 4 Ocak Buca, Bornova, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 4 Ocak Seyhan, Çukurova, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? İstanbul elektrik kesintisi! 4 Ocak Beşiktaş, Küçükçekmece, Beykoz elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 4 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana'nın kurtuluşu ne zaman? Bu yıl Adana'nın kurtuluşunun kaçıncı yıl dönümü? Bursa elektrik kesintisi! 4 Ocak Osmangazi, Nilüfer, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 4 Ocak Yunusemre, Turgutlu, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 4 Ocak Şahinbey, Nizip, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Ocak Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.