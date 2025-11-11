Ordu'daki Göçük Olayında İki Tutuklama

Ordu'da, 5 Kasım'da Fatsa-Çatalpınar kara yolundaki bir taş ocağı şantiyesinde meydana gelen göçükle ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şirket sahibi O.D, sorumlu müdür E.T.Ö, maden mühendisi A.A, iş güvenliği uzmanı K.U. ve ateşleyici R.A.E. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şirket sahibi O.D. ve sorumlu müdür E.T.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe "bilinçli taksirle adam öldürme" suçundan tutuklandı.

A.A, K.U. ve R.A. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Göçükte hayatını kaybeden iş makinesi operatörü Burak Kilci'nin (23) cenazesi, Korgan ilçesinde defnedilmişti.

Göçük altında kalan kamyon şoförünü arama çalışmalarına ise bölgede yaşanabilecek yeni göçük riski dolayısıyla ara verilmişti.