Ordu'daki fuhuş operasyonunda 6 kişi tutuklandı Güncel Haberler Ordu'nun Ünye ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 6'sı tutuklandı. Ordu'nun Ünye ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 6'sı tutuklandı. Ünye Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, fuhuş olaylarının önlenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla 18 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. "Fuhuş için yer temini ve aracılık" yaptıkları iddia edilen M.U, A.F, F.A, A.V, C.A, S.Ç. ve N.K, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, N.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan 8 kadın da emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Kaynak: AA / Güncel Cumhuriyet Hisarcık Ünye Ordu Güncel Haberler

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