Ordu'da zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

Ordu'da, zorunlu kış lastiği uygulamasının başlaması dolayısıyla denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği kullanımına yönelik kentin giriş ve çıkış noktalarında denetim yaptı.

Ekipler, uygulama kapsamında Şehit Yalçın Yamaner Bulvarı'nda durdurdukları araçların lastiklerini kontrol etti, sürücüleri bilgilendirdi.

Konya'dan Trabzon'a yük taşıyan tırın sürücüsü Lütfü Dereli, denetimin can güvenliği açısından önemli olduğunu söyledi.

Sürücülerden Mustafa Odabaşı ise araçlardaki teknik bakımın ve uygun lastiğin sadece kendileri için değil, diğer sürücüler açısından da önem arz ettiğini belirtti.

Odabaşı, kış lastiği kullanımının önemine işaret ederek, "Bunlara dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben de o şekilde yapıyorum. Ekipler lastiklerimizi, herhangi bir kaza anında kimseye zarar verilmemesi açısından aracımızı kontrol ettiler. Herhangi bir sıkıntımız yok. Allah herkesin yolunu açık etsin." dedi.