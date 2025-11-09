Ordu'da Zemindeki Kayma Nedeniyle Bina Yıkılıyor
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, zemindeki kayma nedeniyle çatlaklar oluşan ve tedbir amaçlı tahliye edilen iki binadan birinin kontrollü yıkımına başlandı. Yıkım işleminin üç gün içinde tamamlanması planlanıyor.
Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde 20 Ekim günü bitişik 5 ve 6 katlı 2 binada zemindeki kayma nedeniyle çatlaklar oluştu. İhbar üzerine adrese sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları incelemelerin ardından toplam 14 daireli 2 bina, tedbir amaçlı tahliye edilerek, mühürlendi. Kayma ve çatlakların, binaların yanında bulunan inşaatta yapılan kazı ve temel çalışmasının etkili olabileceği değerlendirildi.
Yapılan incelemede 5 katlı binanın kontrollü olarak yıkılmasına karar verildi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından binanın yıkımı için çalışma başlatıldı. Yıkım işleminin 3 gün içinde tamamlanması planlanıyor.
Haber-Kamera: Emrah GEMİCİOĞLU/ Ordu,