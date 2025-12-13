Haberler

Ordu'nun yüksekleri beyaza büründü

Güncelleme:
Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı bölgelerde yağışların devam etmesi bekleniyor.

ORDU'nun yüksek kesimlerinde ve yaylarında kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı bölgeler, beyaz örtüyle kaplandı.

Daha önce 14 Kasım'da etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte, dün ve bugün tekrar kar yağışı etkili oldu. Kentin özellikle dağlık ve yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte Kabadüz, Mesudiye, Aybastı, Korgan, Kumru ve Akkuş ilçelerinin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının ortalama 10 santimetreye ulaştığı yüksek kesimlerde, kar yağışının yarın da aralıklarla devam edebileceği bildirildi.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

