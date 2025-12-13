Ordu'nun yüksekleri beyaza büründü

ORDU'nun yüksek kesimlerinde ve yaylarında kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı bölgeler, beyaz örtüyle kaplandı.

Daha önce 14 Kasım'da etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte, dün ve bugün tekrar kar yağışı etkili oldu. Kentin özellikle dağlık ve yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte Kabadüz, Mesudiye, Aybastı, Korgan, Kumru ve Akkuş ilçelerinin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının ortalama 10 santimetreye ulaştığı yüksek kesimlerde, kar yağışının yarın da aralıklarla devam edebileceği bildirildi.