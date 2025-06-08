Ordu'da Yolcu Otobüsünde Yangın: 37 Yolcu Tahliye Edildi

Ordu'da Yolcu Otobüsünde Yangın: 37 Yolcu Tahliye Edildi
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Ordu'da seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan yolcu otobüsü, sürücünün zamanında müdahalesi ile durduruldu ve 37 yolcu tahliye edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, ancak otobüs kullanılmaz hale geldi.

ORDU'da seyir halindeki yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangını fark eden sürücü aracı durdurup, yolcuları tahliye etti. Kısa sürede alev topuna dönen otobüsteki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Otobüsün alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Altınordu ilçesi Yeni Çevre Yolu Boztepe Tüneli çıkışında meydana geldi. Ordu'dan 37 yolcu ile İstanbul'a giden Servet Çise yönetimindeki 52 ED 334 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Dumanların yayıldığını fark eden şoför Çise, otobüsü emniyet şeridinde durdurarak 37 yolcuyu tahliye etti. Motor kısmında çıkan yangında alevler bir anda otobüsünün tamamını sardı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otobüs kullanılmaz hale geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda yolcuların başka bir araçla yollarına devam ettiği öğrenildi.

Otobüsün alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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