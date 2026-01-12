Haberler

Ordu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Ordu'da yapılan yolcu otobüsü denetiminde, 114,25 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan F.S.Ç. tutuklandı. Narkotik ekipleri, şüpheliyi uygulama noktasında gözaltına aldı.

Ordu'da yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu ham maddesi ile yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Gülyalı ilçesindeki uygulama noktasında şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, yolculardan F.S.Ç'nin üzerinde yaptıkları aramada 114,25 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
