Ordu'da yolcu otobüsünde ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin 1 kişi tutuklandı
Güncel Haberler
Ordu'nun Ünye ilçesinde yapılan yol kontrolünde bir yolcu otobüsünde 786 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Ordu'da yolcu otobüsünde ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ünye ilçesi Akçay mevkiinde yapılan yol kontrolünde bir yolcu otobüsü durduruldu.
Otobüsteki aramada bir valizde 786 gram bonzai ele geçirildi.
Söz konusu uyuşturucuyla ilgili yakalanan S.G, E.K. ve T.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkarıldı.
Savcılıkça sulh ceza hakimliğine sevk edilen bu kişilerden S.G. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel