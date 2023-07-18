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Ordu'da yolcu otobüsünde bonzai ele geçirildi

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Ordu'da seyahat eden bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, S.G.'ye ait bir valizde 786 gram bonzai ele geçirildi. S.G. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ORDU'da seyahat ettiği yolcu otobüsünde valizinde 786 gram bonzai ele geçirilen S.G. (25), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz'da Ünye ilçesi Akçay mevkisinde yapılan yol kontrolünde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada bir valizde 786 gram bonzai ele geçirildi. Yapılan incelemede valizin S.G.'ye ait olduğu belirlendi. S.G. ile yanında bulunan E.K. (27) ve T.Y. (25), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.K. ve T.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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