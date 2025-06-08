Ordu'da Yolcu Otobüsü Yangın Çıkardı, Yolcular Tahliye Edildi

Ordu'da Yolcu Otobüsü Yangın Çıkardı, Yolcular Tahliye Edildi
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Ordu'da seyir halindeki bir otobüsün motor kısmında çıkan yangın, sürücünün yolcuları tahliye etmesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangın olayında can kaybı yaşanmadı, otobüs kullanılamaz hale geldi.

ORDU'da seyir halindeki yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangını fark eden sürücü aracı durdurup, yolcuları tahliye etti. Kısa sürede alev topuna dönen otobüsteki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Otobüsün alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Altınordu ilçesi Yeni Çevre Yolu Boztepe Tüneli çıkışında meydana geldi. Ordu'dan 37 yolcu ile İstanbul'a giden Servet Çise yönetimindeki 52 ED 334 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Dumanların yayıldığını fark eden şoför Çise, otobüsü emniyet şeridinde durdurarak 37 yolcuyu tahliye etti. Motor kısmında çıkan yangında alevler bir anda otobüsünün tamamını sardı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otobüs kullanılmaz hale geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda yolcuların başka bir araçla yollarına devam ettiği öğrenildi.

Otobüsün alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA

Haber: Emrah GEMİCİOĞLU - Kamera: Ordu,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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