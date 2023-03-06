Ordu'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yüksel Demirok yönetimindeki 38 AET 288 plakalı yolcu otobüsü, Sahil Caddesi mevkisinde Ziya Aylak'ın kullandığı 32 HE 791 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Mert Kandazoğlu, Ogün Dilekçe ve Ensar Gülçiçek yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Mert Kandazoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Fatsa Ordu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ordu'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.