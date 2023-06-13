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Ordu'da yolcu minibüsünün devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

Ordu'da yolcu minibüsünün devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Cantürk T. (36) idaresindeki 52 M 0504 plakalı yolcu minibüsü, Kökenli Mahallesi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü Cantürk T. ile araçtaki 2 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel

Altınordu Ordu Güncel Haberler

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