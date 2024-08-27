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Ordu'da Yokuşta Geri Kayan Kamyon Evlere Zarar Verdi

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Ordu'da yokuş çıkarken geri kayan bir kamyon, Ayşegül Yılmaz'ın evine çarptı ve büyük hasara neden oldu. Evde yaşayan Yılmaz, benzer bir olayı daha önce yaşadığını belirterek, kamyonların bu yokuştan çıkarılmasının yasaklanmasını istedi.

ORDU'da yokuş çıkarken geri kayan damperli kamyon önce Ayşegül Yılmaz'ın (62) önlem için yaptırdığı demir korkuluklara ardından eve çarptı. Duvarlarının yıkıldığı, çatısında hasar oluştuğu evde kazayı televizyon izlerken yaşayan, korkuluklara çarpınca kendisini dışarı atan Yılmaz, "Bu olayı ikinci kez yaşıyorum, bir daha yaşamak istemiyorum. Kendi evimi bırakıp gitmek istemiyorum. Büyüklerimiz yardım ederse, bu yokuştan kamyon çıkarılmasının yasaklanmasını istiyorum" dedi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Altınordu ilçesi Aziziye Mahallesi Yamaç Sokak'ta meydana geldi. Yokuş çıkarken geri kayan kamyon, yaklaşık 20 metre aşağıdaki yol kotunun altındaki Ayşegül Yılmaz'a ait eve çarptı. Yılmaz'a ait evin duvarları yıkıldı, çatıda hasar oluştu. İçeriden ve dışarıdan ağır hasar alan ev, kullanılamaz hale geldi.

2014'te benzer bir kaza daha yaşayan Ayşegül Yılmaz, "Kamyonun yukarı çıktığını gördüm fakat aldırış etmedim. Sonra bir fren sesi duydum. Bu ikinci yaşayışım olduğu için bu sese hassasiyetim vardı. Birden kendimi kapıya atabildim, bunun sebebi de evin arkasına koruma, demir korkuluk yaptırmam. Korumalara çarpma sesini duyunca kendimi dışarı attım. Bu, ikinci kez yaşadığım için sese karşı bir hassasiyetim vardı. Birden kendimi kapıya attım. Üçlü kanepede televizyon seyrediyordum. Fark etmeseydim, moloz olduğu gibi üzerimde olacaktı" dedi.

'TORUNLARIM EVDE YOKTU'

Her gün yanında olan 3 torunun kaza sırasında evde olmadığı için şükrettiğini ifade eden Yılmaz, "Burada olmamalarına ve yaşadığıma şükrediyorum. Hep korku içinde yaşıyorum. Kamyon yukarı çıktığı zaman biz hemen evimizden dışarıya çıkıyoruz. Çöp kamyonunda bile böyle, her kamyonda aynı şeyi yaşıyorum. Bu olayı ikinci kez yaşıyorum. Bir kez daha yaşamak istemiyorum. Kendi evimi bırakıp gitmek istemiyorum. Büyüklerimiz yardım ederse, bu yokuştan kamyon çıkarılmasının yasaklanmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili soruşturma ve evde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Haber-Kamera: Ordu,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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