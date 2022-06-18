- Ordu'da YKS heyecanı

ORDU - Ordu'da, üniversite hayali kuran binlere genç ve yetişkin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriş yaptı. Sınava girecek olan bazı kişiler, kapıların kapanmasına saniyeler kala sınava yetişti.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Ordu genelinde de YKS heyecanı yaşanır, aileler ve öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren heyecan dolu bir bekleyiş içine girdi. Öğrenciler ve sınava yeniden girecek olan vatandaşlar sınav yerlerine saat 10.00'a kadar kapıdaki güvenlik kontrolleri eşliğinde alındı. Kapıların bu saat itibariyle kapanmasına çok az bir süre kala bazı kişiler saniyeler kala sına yetişti.

Son 15 dakika kala kapılar kapanırken, saat 10.15 itibarıyla başlayan sınav, saat 13.00'e kadar sürecek. Sınava giren öğrencilerin ailelerinin okulların kapılarında heyecanlı bekleyişi sürerken, öğrenciler sınavda aileleri ise okul çevresinde ter döktü.

Öğrenci velileri, çocuklarının uzun bir süredir sınava hazırlık yaptığını, sınav stresinin son anlarda daha çok arttığını ifade ederek, "Çocuklarımız sınav günü yemek bile yiyemediler, uyku uyuyamadılar. Gece sabah saatlerine kadar sınava çalıştılar. İnşallah Allah utandırmasın. Onlar ellerinden geleni yapıyorlar, bizler de burada anne ve babaları olarak bekliyoruz" ifadelerine yer verdiler.

Öte yandan ülke genelinde 3 milyonu aşkın öğrencinin katıldığı, 40 matematik, 40 Türkçe, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 felsefe, 5 din kültürü, 5 tarih ve 5 coğrafya olmak üzere 120 sorunun sorulduğu sınav 165 dakika sürecek. TYT, saat 13.00'da son bulacak.