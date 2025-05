Ordu'da Yaz Sezonu İçin Deniz Güvenliği Artırıldı

Ordu'da deniz polisi ve itfaiye ekipleri, vatandaşların yoğun olarak suya girdiği sahillerde güvenlik önlemlerini üst düzeyde tutuyor.

68 kilometresi kumsaldan oluşan 121 kilometre sahil şeridine sahip Ordu'da deniz polisi ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kaçakçılık ve kaçak avlanma gibi suçların aydınlatılmasının yanı sıra boğulma vakalarına karşı da görev yapıyor.

Deniz polisi ve itfaiye su altı ve su üstü arama kurtarma ekibi, her an göreve çıkacak şekilde eğitimlerine devam ediyor.

7 gün 24 saat göreve hazır bekleyen ekipler, su altı ve su üstünde kullanılan teknolojik cihazlarla donatılan su araçlarıyla arama kurtarma ve olası boğulma vakalarına kısa sürede müdahale etmek için teyakkuzda bekliyor.

İhbarlar doğrultusunda dalış yapan ekipler, deniz, göl ve akarsularda yaşanan kazalara hızlı şekilde müdahale ediyor.

Ekip, Ordu'nun yanı sıra talep edilmesi halinde Türkiye'deki tüm iç sular ve denizlerde kaybolan kişilerin bulunmasına yönelik de faaliyet yürütüyor.

Dalgıçların, Altın Ordu ilçesine bağlı Akyazı sahilindeki antrenman ve tatbikatları dronla görüntülendi.

"Amacımız yaz sezonunu can kaybı yaşanmadan geçirmek"

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma Amiri Şakir Günay, AA muhabirine, Ordu'da deniz sezonunun açılmasına sayılı günler kaldığını söyledi.

Belediye bünyesindeki 95 cankurtaranın 5 jet ski ve 3 botla olaylara müdahale ettiğini belirten Günay, ekiplerin göreve daima hazır olduğunu, bunun için de belli periyodlarla antrenman yaptığını ifade etti.

Denizde ne zaman rip akıntısı meydana geleceğinin belli olmadığını dile getiren Günay, vatandaşlara, güvenliğin alındığı plajları tercih etmelerini önerdi.

"Denize girilmesi yasaktır" yazan bölgelerde denize girilmemesi gerektiğinin altını çizen Günay, bu tür uyarıların özellikle rip akıntısı olan bölgelere konulduğunu vurguladı.

Amaçlarının yaz sezonunu can kaybı yaşanmadan geçirmek olduğunu ifade eden Günay, bu doğrultuda tüm önlemleri aldıklarını ve boğulmalara karşı teyakkuzda olduklarını belirtti.

"Deniz polisi olarak tüm tehlikelere karşı hazırlıklı bir şekilde bekliyoruz"

Ordu Deniz Liman Şube Müdürlüğünde görevli dalgıç polis Taşkın Özeken ise şubede 7 dalgıç ve 5 gemi kaptanı bulunduğunu söyledi.

Antrenman ve tatbikatlarla her an göreve hazır olduklarını ifade eden Özeken, vakalara müdahale sırasında 3 deniz botu, kara aracı, uzaktan kumandalı can simidi ve 2 su altı scooter kullandıklarını kaydetti.

Özeken, Karadeniz'de karşılaşılacak en büyük tehlikenin rip akıntısı olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu noktada vatandaşlarımızın dalgaya aldanıp, derin noktalarda denize girmemeleri gerekiyor. Vatandaşların çoğu, 'Yüzme biliyorum, bana bir şey olmaz' diyor. Bu algı çok yanlış. Yüzmesini iyi bilen kişinin bile, açığa doğru giderken mutlaka yanına iyi yüzmesini bilen birisini almasını istiyoruz. Biz vatandaşlarımızın ilk olarak kendi önlemlerini, kendilerinin almasını istiyoruz. Deniz polisi olarak tüm tehlikelere karşı hazırlıklı bir şekilde bekliyoruz. Hem kendimizi hem de araç gereçlerimizi geliştiriyoruz."

Öte yandan Ordu Valiliğince suda boğulma olaylarını önlemeye yönelik sezon öncesi uyarıcı levhalar yenileniyor.

Denize girmenin tehlikeli olduğu yerlere konulacak levhalarda, güvenli plajların yerlerini gösteren karekodlar da bulunacak. İşletmeler ise hizmet verdikleri plajlarda her türlü tedbiri alacaklar.