Ordu'da Yaya Geçidinde Otomobil Çarpması: 59 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

ORDU'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı Nadire Karaca (59), yaşamını yitirdi. Otomobil sürücü kaçarken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Fatsa ilçesi Bolaman mevkisinde meydanda geldi. Samsun- Ordu karayolu üzerinde Ordu istikametinde seyreden A.K. yönetimindeki 61 AHV 647 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Nadire Karaca'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Karaca, havada takla atarak yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Nadire Karaca'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Karaca'nın cenazesi Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, Karaca'ya çarpıp kaçan sürücü A.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.