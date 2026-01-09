Haberler

Ordu'da yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Ordu'da gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı silah imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen M.D. tutuklandı. Evinde 15 ruhsatsız tabanca, 17 şarjör ve 200 fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ünye ilçesinde M.D.'nin (56), yasa dışı silah imalatı ve ticareti yaptığını tespit etti. 7 Ocak'ta jandarma tarafından yapılan operasyonda; M.D.'nin evinde yapılan aramada 15 ruhsatsız tabanca, 17 şarjör, 200 fişek ile silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan M.D., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
