Ordu'da yaralı yavru karaca tedavi edildi - Haberler

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Ordu'da yaralı yavru karaca tedavi edildi

AA - Hacer Öztürk - Güncel
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Ordu'da yaralı yavru karaca tedavi edildi

Ordu'nun İkizce ilçesinde bir fındık bahçesinde yaralı bulunan yavru karaca, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakıldı.

Ordu'nun İkizce ilçesinde bir fındık bahçesinde yaralı bulunan yavru karaca, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Ağcakale Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde ot biçen vatandaşlar, yaralı halde yavru karaca buldu.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü Ünye Şefliğine teslim edilen karaca, ilçedeki özel bir veterinere getirilerek tedavi altına alındı.

Sağlığına kavuşan karaca yavrusu, bulunduğu yere bırakıldı.

Veteriner hekim Güngör, AA muhabirine, yaklaşık 10 günlük karacanın yarasına dikiş atıp tedavisini tamamladıklarını söyledi.

Yavru karacaların annesiz yaşamasının çok zor olduğunu belirten Güngör, "Karaca yavrularını görmezden gelsinler, uzağından geçerek hiç dokunmasınlar. Hatta okşamadan gitsinler. Çünkü anneleri o kokuyu dahi alıyor ve yavruyu sahiplenmek istemiyor. Bu yavrular doğada yaşamak zorunda." dedi.

AA / Hacer Öztürk - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, İkizce, Fındık, Ordu, Güncel, Haberler

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