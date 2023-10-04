Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde son bir haftada 15 bin 127 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda çeşitli trafik ihlalleri tespit edilerek cezai işlem yapıldı.

Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde 15 bin 127 araç kontrol edildi

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 15 bin 127 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 33 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 44 kişinin yaralandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 53 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 123 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 44 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 109 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 1042 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 107 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 260 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 141 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 15 bin 127 araç kontrol edildi, 2 bin 429 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 44 araç trafikten men edildi ve 53 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU