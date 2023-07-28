Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde 11 bin 56 araç kontrol edildi

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 11 bin 56 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda çeşitli maddelerden işlem yapılan bin 611 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 11 bin 56 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 59 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 79 kişinin yaralandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 37 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 35 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 22 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 70 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 542 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 20 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 24 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 37 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 11 bin 56 araç kontrol edildi, bin 611 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 84 araç trafikten men edildi ve 37 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU