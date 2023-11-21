Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde son bir haftada 11 bin 520 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda çeşitli trafik ihlalleri tespit edildi ve cezai işlem uygulandı.

Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde 11 bin 520 araç kontrol edildi

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 11 bin 520 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 41 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 59 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 60 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 51 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 28 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 125 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 726 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 49 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 125 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 33 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 11 bin 520 araç kontrol edildi, bin 816 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 17 araç trafikten men edildi ve 60 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU