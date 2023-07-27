Ordu'da yapılan operasyonda tarihi obje, sikke ve uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

Ordu'nun İkizce ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda tarihi obje, sikke ve uyuşturucu maddeler ile yakalanan şahıs çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda 518 kök kenevir, 310 gram kubar esrar, 3 adet sikke, 2 adet tarihi obje ve 1 adet dedektör ele geçirildi.

Ordu'nun İkizce ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda tarihi obje, sikke ve uyuşturucu maddeler ile yakalanan şahıs çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu İkizce ilçesinde bir operasyonda 518 kök kenevir, 310 gram kubar esrar, 3 adet sikke, 2 adet tarihi obje ve 1 adet dedektör ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şahıs, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU