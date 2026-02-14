Ordu'da 2 iş yerinde hasara yol açan yangın kontrol altına alındı
Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir market deposunda çıkan yangın, bitişiğindeki atölyeye sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı, hasarın boyutu ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde 2 iş yerinin hasar gördüğü yangın kontrol altına alındı.
Karapınar Mahallesi'ndeki Toptancılar Sitesi'nde bir markete ait depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, deponun bitişiğindeki atölyeye de sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İş yerlerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.