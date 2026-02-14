Haberler

Ordu'da 2 iş yerinde hasara yol açan yangın kontrol altına alındı

Ordu'da 2 iş yerinde hasara yol açan yangın kontrol altına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir market deposunda çıkan yangın, bitişiğindeki atölyeye sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı, hasarın boyutu ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 2 iş yerinin hasar gördüğü yangın kontrol altına alındı.

Karapınar Mahallesi'ndeki Toptancılar Sitesi'nde bir markete ait depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, deponun bitişiğindeki atölyeye de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İş yerlerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te

10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Emeklilik teklifi Meclis'te
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ramazan öncesi vatandaşa müjde! Zincir marketlerle indirim anlaşması

Ramazan öncesi vatandaşa müjde! Zincir marketlerle indirim anlaşması
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti

Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Mazlum Abdi görüştü

Macron ile Mazlum Abdi kucaklaştı
Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! 'Bin kelimeye bedel fotoğraf' notuyla paylaşıldı

Bu notla paylaşıldı: Bin kelimeye bedel fotoğraf
Ramazan öncesi vatandaşa müjde! Zincir marketlerle indirim anlaşması

Ramazan öncesi vatandaşa müjde! Zincir marketlerle indirim anlaşması
Zincir markette hijyen skandalı: İşedi resmen

Zincir markette mide bulandıran görüntü
Survivor Onur Alp'in daha önce Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldığı ortaya çıktı

Survivor Onur Alp'in o yarışmadaki eski halleri çok konuşuldu