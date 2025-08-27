Ordu'da Yangın: 58 Yıllık Cami Kullanılamaz Hale Geldi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan yangında, Merkez Camisi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, mahallelinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde çıkan yangında 58 yıllık cami, kullanılamaz hale geldi.

Altınordu ilçesi Akkese Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Camiden alevlerin yükseldiğini fark eden mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, cami kullanılamaz hale geldi.

Akkese Mahalle Muhtarı Ömer Manav (46), caminin alev topuna döndüğünü ifade ederek, "Yangını görünce ihbarda bulundum. İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri hemen geldi, yangına müdahale ederek söndürdü. Camimiz şu an harabeye döndü. Neredeyse tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Devletimizden camimizin onarılması için destek bekliyoruz" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Haber-Kamera: Emrah GEMİCİOĞLU/ Ordu,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
