Ordu'da yamaçtan kopan kaya evde hasara yol açtı
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Ordu'nun Kumru ilçesinde yağışla birlikte yamaçtan kopan kaya kütlesi, bir evin balkonuna çarparak hasara yol açtı. Ev sahibi Sait Sanmak, korktuklarını ve belediye ekiplerinden yardım istediğini söyledi.
Ordu'nun Kumru ilçesinde yamaçtan kopan kaya kütlesi bir evde hasara yol açtı.
İlçenin Fizme Mahallesi'nde yağışla birlikte yamaçtan kopan kütle, Sait Sanmak'a ait eve çarparak balkonuna hasar verdi.
Sanmak, büyük bir kayanın evde bulundukları sırada balkona çarptığını söyledi.
Olay anında korktuklarını anlatan Sanmak, kaya kütlesinin evin önünden kaldırılması için belediye ekiplerinden yardım istediğini belirtti.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel