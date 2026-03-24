Ordu'da çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı
Ordu'da gerçekleştirilen asayiş uygulaması sırasında, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 kişi yakalandı. 18 kişi, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Ordu'da çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde suçların azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı.
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 kişi, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Hayati Akçay