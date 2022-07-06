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Ordu'da yakalanan 26 dilenciye cezai işlem uygulandı

AA - Eyüp Elevli - Güncel
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Ordu'da yakalanan 26 dilenciye cezai işlem uygulandı

Ordu'da zabıta ekipleri tarafından dilencilik yaparken yakalanan 26 kişiye cezai işlem uygulandı.

Ordu'da zabıta ekipleri tarafından dilencilik yaparken yakalanan 26 kişiye cezai işlem uygulandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine dilencilere yönelik denetimleri sürdürüyor.

Kentin merkezi noktaları ve cami önlerinde vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapanları tespit eden ekiplerce, Kurban Bayramı öncesi yapılan denetimlerde 26 dilenciye müdahale edildi.

Büyük bölümünün il dışından geldiği belirlenen dilencilerin üzerinden yaklaşık 2 bin 930 lira çıktı.

Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesine göre cezai işlem uygulanan dilencilerin üzerinden çıkan paralara da el konuldu.

Açıklamada, kaldırım işgalleri ve dilencilere yönelik denetimlerin devam edeceği belirtilerek, vatandaşların şikayetleri noktasında 153 zabıta şikayet hattı ve 444 10 52 numaralı telefonu arayarak kendilerine ulaşmaları istendi.

AA / Eyüp Elevli - Güncel

Zabıta Dairesi Başkanlığı Kurban Bayramı Zabıta Ordu Güncel Haberler

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