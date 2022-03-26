Ordu'da vefat eden Kore gazisi Arslan'ın cenazesi toprağa verildi - Haberler

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Ordu'da vefat eden Kore gazisi Arslan'ın cenazesi toprağa verildi

AA - Eyüp Elevli - Güncel
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Ordu'da vefat eden Kore gazisi Arslan'ın cenazesi toprağa verildi

Ordu'nun Çamaş ilçesinde 93 yaşında vefat eden Kore gazisi Mehmet Cemal Arslan, son yolculuğuna uğurlandı.

ÇAMAŞ, ORDU (AA) - Ordu'nun Çamaş ilçesinde 93 yaşında vefat eden Kore gazisi Mehmet Cemal Arslan, son yolculuğuna uğurlandı.

Rahatsızlığı nedeniyle dün evinde hayatını kaybeden Arslan için Hisarbey Camisi'nde tören düzenlendi.

Arslan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Hisarbey Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Törene, Arslan'ın yakınlarının yanı sıra Kaymakam Enes Özkan ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

AA / Eyüp Elevli - Güncel

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