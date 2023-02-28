Ordu'da üzerine kar kütlesi düşen ev hasar gördü Güncel Haberler Ordu'nun Kabadüz ilçesinde üzerine kar kütlesi düşen evde maddi hasar meydana geldi. Ordu'nun Kabadüz ilçesinde üzerine kar kütlesi düşen evde maddi hasar meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda yamaçtan kopan kar kütlesi, kimsenin bulunmadığı sırada Mustafa Hekim'e ait evin üzerine düştü. Maddi hasarın meydana geldiği evin bulunduğu bölgede Kabadüz Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Kaynak: AA / Güncel Çambaşı Yaylası Kabadüz Ordu Güncel Haberler

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