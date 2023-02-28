Ordu'da üzerine kar kütlesi düşen ev hasar gördü
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Ordu'nun Kabadüz ilçesinde üzerine kar kütlesi düşen evde maddi hasar meydana geldi.
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde üzerine kar kütlesi düşen evde maddi hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda yamaçtan kopan kar kütlesi, kimsenin bulunmadığı sırada Mustafa Hekim'e ait evin üzerine düştü.
Maddi hasarın meydana geldiği evin bulunduğu bölgede Kabadüz Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Güncel