Ordu'da üzerinde 3 bin uyuşturucu hapla yakalanan kişi tutuklandı
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Ordu'da polisin üzerinde 3 bin uyuşturucu hap bulduğu kişi tutuklandı.
Ordu'da polisin üzerinde 3 bin uyuşturucu hap bulduğu kişi tutuklandı.
Altınordu ilçesinde polis, durumundan şüphelendiği M.S.D'nin kimliğini kontrol ettikten sonra üstünü aradı.
Üzerinde 3 bin uyuşturucu hap bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S.D, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel