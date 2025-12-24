Haberler

Ordu'da üzerinde ve çantasında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 12 uyuşturucu hap ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde üzerinde ve çantasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, polis noktasında durdurulan yolcu otobüsünde durumundan şüphelenilen E.K'nin (38) üzerinde ve çantasında arama yaptı.

Aramada, 12 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ile sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
