Ordu'da Uyuşturucu Satışı Yapan 4 Zanlı Tutuklandı
Ordu'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı, yapılan işlemlerinin ardından tutuklandı. Narkotik ekipleri, İstanbul'dan gelen iki otomobilde uyuşturucu hap ve skunk maddesi ele geçirdi.
Ordu'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine İstanbul'dan Ordu'ya gelen iki otomobili durdurdu.
Ekiplerce araçlarda yapılan aramada, 965 uyuşturucu hap ile 41 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.A, S.K, A.T. ile U.G. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.