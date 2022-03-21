Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı - Haberler

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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

AA - Hayati Akçay - Güncel
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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

ÜNYE, ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığını tespit ettiği şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekiplerin Ünye ve Altınordu ilçesinde düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, bir miktar esrar ile metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar çıkarıldığı Ordu Adliyesinde tutuklandı.

AA / Hayati Akçay - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Ünye, Ordu, Güncel, Haberler

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