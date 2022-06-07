Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı - Haberler

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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

AA - Hayati Akçay - Güncel
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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ünye ve Altınordu ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 kişinin adreslerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 126 gram esrar maddesi ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Hayati Akçay - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Ordu Güncel Haberler

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