Ordu'da Uyuşturucu Operasyonunda İki Şüpheli Tutuklandı

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 152 gram esrar ve 60 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan M.C. ve Z.S. tutuklandı.

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ünye ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan zanlıların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreste yapılan aramada, 152 gram esrar ve 60 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.C. ile Z.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
