Haberler

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonunda Bir Zanlı Tutuklandı

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonunda Bir Zanlı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli, mahkemece tutuklandı. Narkotik ekipleri, sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ordu'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik çalışma yürüttü.

Operasyonda, şüpheli İ.A. Altın Ordu ilçesindeki adresinde yakalanarak gözaltına alındı.

Evinde bir miktar sentetik hap ele geçirilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
Sinan Ateş cinayeti davasında tutuklanmıştı! Avukat Serdar Öktem'in aracına silahlı saldırı

Sinan Ateş davasının kilit ismi silahlı saldırıya uğradı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tesla kazası: Kapılar kilitlendi, genç kız aracın içinde yanarak can verdi

Tesla kazası: Kapılar kilitlendi, genç kız aracın içinde yanarak can verdi
Şırdan sunumu esnasında Songül Karlı'nın zor anları

Şırdan sunumu esnasında Songül Karlı'nın zor anları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.