Ordu'da Uyuşturucu Operasyonunda Bir Zanlı Tutuklandı
Ordu'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli, mahkemece tutuklandı. Narkotik ekipleri, sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Ordu'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik çalışma yürüttü.
Operasyonda, şüpheli İ.A. Altın Ordu ilçesindeki adresinde yakalanarak gözaltına alındı.
Evinde bir miktar sentetik hap ele geçirilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel