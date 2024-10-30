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Ordu'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Tutuklama

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Tutuklama
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Ordu merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheliden 7'si tutuklanırken, yapılan baskında çeşitli uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Ordu Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ordu'nun Fatsa, Ünye, Korgan ilçeleri ile Giresun'un Bulunacak ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 227 gram uyuşturucu, 3 gram esrar, 4 kök kenevir bitkisi, 2 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, 11 cep telefonu, ile suçtan elde edilen 12 bin lira para ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayla ilgili yakalanan 10 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmiş, olup 7 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir."

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel

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