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Ordu'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı
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Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyon sırasında büyük miktarda uyuşturucu madde ve yasa dışı silah ele geçirildi.

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1906 sentetik ecza, 22 uyuşturucu hap, 36 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 56 gram sentetik uyuşturucu, 200 mililitre sıvı sentetik uyuşturucu, 5 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca, 69 tabanca fişeği, 4 muşta, sustalı bıçak, kelepçe, 9 cep telefonu ile 36 bin 600 lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
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