Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı Güncel Haberler Ordu'nun Ünye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı. Ordu'nun Ünye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı. Ünye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, üç aylık teknik ve fiziki takibin ardından Çamurlu Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 35 gram metamfetamin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 20 bin lira, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.C, K.Y.B, O.B. ve Y. G, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Narkotik Ordu Güncel Haberler

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