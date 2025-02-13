Ordu'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yapılan aramada 14 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında bir araçta yapılan aramada, 14 uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirildi.
Araçta bulunan M.A. (31), E.K. (27) ve T.A. (27) gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel