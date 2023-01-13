Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, 30 gram metamfetamin, 30 uyuşturucu hap ve 5 gram kubar esrar ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel