Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Ordu'nun Ünye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Ordu'nun Ünye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, 30 gram metamfetamin, 30 uyuşturucu hap ve 5 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Ünye Ordu Güncel Haberler

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