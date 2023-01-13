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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, 30 gram metamfetamin, 30 uyuşturucu hap ve 5 gram kubar esrar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Ünye Ordu Güncel Haberler

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