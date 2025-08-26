Ordu'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama
Ordu'nun Ünye ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. 97 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Polis ekipleri, Ünye ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.
Aramada, 97 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.T, C.Y. ve F.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden T.T. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı, C.Y. ve F.A. ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel